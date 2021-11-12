Определился главный претендент на подписание Инсинье

Вингер «Наполи» может продолжить карьеру в «Торонто»

  • 12.11.2021 14:04
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Определился главный претендент на подписание Инсинье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определился главный претендент на подписание 30-летнего вингера «Наполи» и сборной Италии по футболу Лоренцо Инсинье.

Футболистом, чей контракт с «Наполи» истекает будущим летом, интересуются многие клубы, но лидирует в этом списке «Торонто» из МЛС. Ранее агент Инсинье заявлял, что его подопечный продолжает переговоры с клубом о новом контракте.

Инсинье — воспитанник «Наполи». В текущем сезоне футболист провел за неаполитанский клуб 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €48 миллионов.

Источник — Calciomercato.it

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