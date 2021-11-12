350 тысяч подписчиков. Ярмоленко покорил новую отметку в Instagram

32-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пересек отметку в 350 тысяч подписчиков в Instagram.
«350 тысяч подписчиков! Спасибо всем!», — написал Андрей.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 13 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.
В активе футболиста 105 матчей за сборную Украины, где он забил 44 мяча.
Источник — Instagram
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