Бразилии нужен VAR. Рефери назначил пенальти после фантастической симуляции

Форвард нырнул бомбочкой и заработал 11-метровый

  • 12.11.2021 13:16
  • 811 просмотров
  • 1 комментарий
Бразилии нужен VAR. Рефери назначил пенальти после фантастической симуляции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мариньо

В чемпионате Бразилии был назначен пенальти после фантастической симуляции со стороны форварда.

31-летний нападающий «Сантоса» Мариньо в матче против «Брагантино» ворварлся в штрафную и нырнул бомбочкой, хотя не имел ни малейшего контакта с защитником.

Интересно, что до этого матча Мариньо не мог забить в 17 поединках кряду. По словам игрока, все произошло благодаря Богу: «Я говорил с ним, не так ли? Я принимал душ, положил на голову соль. Я знаю, что господь меня благословляет».

 

 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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    Trollface
    Trollface, 12.11.2021 13:22
    0
    Акробат заигрался.
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