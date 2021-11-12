Бразилии нужен VAR. Рефери назначил пенальти после фантастической симуляции

В чемпионате Бразилии был назначен пенальти после фантастической симуляции со стороны форварда.
31-летний нападающий «Сантоса» Мариньо в матче против «Брагантино» ворварлся в штрафную и нырнул бомбочкой, хотя не имел ни малейшего контакта с защитником.
Интересно, что до этого матча Мариньо не мог забить в 17 поединках кряду. По словам игрока, все произошло благодаря Богу: «Я говорил с ним, не так ли? Я принимал душ, положил на голову соль. Я знаю, что господь меня благословляет».
Carlos Sánchez amplia cobrando pênalti: Santos 2x0 Red Bull Bragantino pic.twitter.com/DXgrs59M7K— Goleada Info (@goleada_info) November 10, 2021
Источник — Sport.ua
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