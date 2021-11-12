Бразилии нужен VAR. Рефери назначил пенальти после фантастической симуляции

В чемпионате Бразилии был назначен пенальти после фантастической симуляции со стороны форварда.

31-летний нападающий «Сантоса» Мариньо в матче против «Брагантино» ворварлся в штрафную и нырнул бомбочкой, хотя не имел ни малейшего контакта с защитником.

Интересно, что до этого матча Мариньо не мог забить в 17 поединках кряду. По словам игрока, все произошло благодаря Богу: «Я говорил с ним, не так ли? Я принимал душ, положил на голову соль. Я знаю, что господь меня благословляет».