Очеретько может покинуть Мариуполь

Арендное соглашение полузащитника подходит к концу

  • 12.11.2021 12:18
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Очеретько может покинуть Мариуполь
© ФК Мариуполь. Олег Очеретько

Пока нет ясности относительно того, за какую команду после Нового года будет играть 18-летний атакующий полузащитник Олег Очеретько.

Воспитанник «Шахтера» с сентября прошлого года выступает на правах аренды за «Мариуполь». В нынешнем сезоне УПЛ он провел 8 матчей.

Арендное соглашение Очеретько с приазовским клубом рассчитано до 31 декабря. После этого он должен будет вернуться в «Шахтер» и уже с «горняками» решать вопросы относительно своего будущего.

В ближайшем туре чемпионата Очеретько «Мариуполю» не поможет: матч с «Ворсклой» 21 ноября ему придется пропустить после удаления в игре с «Минаем».

После 14 туров приазовцы с 7 очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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