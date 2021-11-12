Очеретько может покинуть Мариуполь

Пока нет ясности относительно того, за какую команду после Нового года будет играть 18-летний атакующий полузащитник Олег Очеретько.
Воспитанник «Шахтера» с сентября прошлого года выступает на правах аренды за «Мариуполь». В нынешнем сезоне УПЛ он провел 8 матчей.
Арендное соглашение Очеретько с приазовским клубом рассчитано до 31 декабря. После этого он должен будет вернуться в «Шахтер» и уже с «горняками» решать вопросы относительно своего будущего.
В ближайшем туре чемпионата Очеретько «Мариуполю» не поможет: матч с «Ворсклой» 21 ноября ему придется пропустить после удаления в игре с «Минаем».
После 14 туров приазовцы с 7 очками замыкают турнирную таблицу УПЛ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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