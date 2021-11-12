Началась продажа билетов на матч Шахтер — Шериф

Поединок состоится 7 декабря на НСК «Олимпийский»

  • 12.11.2021 12:14
  • 211 просмотров
  • 1 комментарий
Началась продажа билетов на матч Шахтер — Шериф
© ФК Шахтер Донецк

7 декабря на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф». Начало в 22:00.

«Шахтер» начал продажу билетов на матч. На первом этапе продажи, который начался 12 ноября, купить билеты на игру с «Шерифом» могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Второй этап, когда билеты смогут купить все желающие, начнется 15 ноября.

Стартовая стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;
SkyUp Club: 700 гривен;
The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;
Sky Box: 9 000–11 000 гривен.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, «Дія»).

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Davidson
    Davidson, 12.11.2021 13:01
    +1
    Тесты ,вакцинация?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности