Началась продажа билетов на матч Шахтер — Шериф

7 декабря на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф». Начало в 22:00.

«Шахтер» начал продажу билетов на матч. На первом этапе продажи, который начался 12 ноября, купить билеты на игру с «Шерифом» могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Второй этап, когда билеты смогут купить все желающие, начнется 15 ноября.

Стартовая стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;

SkyUp Club: 700 гривен;

The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Sky Box: 9 000–11 000 гривен.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, «Дія»).