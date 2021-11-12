Началась продажа билетов на матч Шахтер — Шериф

7 декабря на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Шериф». Начало в 22:00.
«Шахтер» начал продажу билетов на матч. На первом этапе продажи, который начался 12 ноября, купить билеты на игру с «Шерифом» могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Второй этап, когда билеты смогут купить все желающие, начнется 15 ноября.
Стартовая стоимость билетов
Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;
SkyUp Club: 700 гривен;
The Club (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;
Sky Box: 9 000–11 000 гривен.
Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, «Дія»).
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.