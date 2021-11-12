Денис ОЛЕЙНИК: «В команде вообще никто не выпивает»

Украинский футболист СИКа рассказал, как команда празднует победы

  • 12.11.2021 09:33
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Денис ОЛЕЙНИК: «В команде вообще никто не выпивает»
© ФК СИК. Денис Олейник

34-летний украинский футболист финского СИКа Денис Олейник рассказал о том, как его команда празднует победы.

«Выпиваем ли мы, празднуя победы? Нет, вообще никто не выпивает. Разве что, если какая-то важная игра в конце сезона, или решили какую-то задачу, то можем с ребятами выйти и где-то посидеть. Все очень спокойно. Когда побеждаем, то празднуем в раздевалке, радуемся, но потом все домой едут. У нас на следующий день восстановительная тренировка, поэтому все спокойно», — отметил Олейник.

В минувшем чемпионате Финляндии СИК завоевал бронзовые медали.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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