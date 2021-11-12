Барселона не даст Хави денег на трансферы

Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави не получит средств на зимние трансферы.
Трансферный бюджет «Барселоны» в будущем январе составит менее €10 миллионов. Увольнение бывшего тренера «блаугранас» Рональда Кумана отразилось на и без того тяжелом финансовом положении клуба.
Хави придется сосредоточить свое внимание на свободных агентах.
После 12 сыгранных туров «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании по футболу, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-15.
Источник — ESPN
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