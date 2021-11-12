Барселона не даст Хави денег на трансферы

Новый тренер «блаугранас» получит меньше €10 миллионов на усиление состава этой зимой

  • 12.11.2021 09:10
  • 740 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона не даст Хави денег на трансферы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави не получит средств на зимние трансферы.

Трансферный бюджет «Барселоны» в будущем январе составит менее €10 миллионов. Увольнение бывшего тренера «блаугранас» Рональда Кумана отразилось на и без того тяжелом финансовом положении клуба.

Хави придется сосредоточить свое внимание на свободных агентах.

После 12 сыгранных туров «Барселона» занимает 9-е место в чемпионате Испании по футболу, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 19-15.

Источник — ESPN

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 12.11.2021 09:49
    0
    На Супрягу вистачить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности