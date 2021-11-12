Ужгород подписал экс-игрока молодежной сборной Украины и вернул защитника

Последние новости из расположения закарпатского клуба

  • 12.11.2021 04:59
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Ужгород подписал экс-игрока молодежной сборной Украины и вернул защитника
© ФК Ужгород

15 ноября в 18-м туре Первой лиги ФК Ужгород сыграет в гостях с одним из лидеров - «Оболонью».

«Ужгород» пополнил свои ряды нападающим Ильей Корневым, ранее выступавшим за «Металлург» и «Перемогу», сыграл пять матчей и за молодежную сборную Украины.

Также «горожане» решили вернуть арендованного у «Миная» защитника Владислава Чушенко, от услуг которого собирались отказаться.

По имеющейся информации, защитник Дмитрий Сартина, пропускавший из-за повреждения календарный поединок 17-го тура с «Металлистом» уже восстановился и тренируется в общей группе. Еще один защитник – Василий Беца после продолжительного перерыва начал заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что «Ужгород» занимает 16-е место в Первой лиге, набрав девять очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности