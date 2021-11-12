Ужгород подписал экс-игрока молодежной сборной Украины и вернул защитника

15 ноября в 18-м туре Первой лиги ФК Ужгород сыграет в гостях с одним из лидеров - «Оболонью».

«Ужгород» пополнил свои ряды нападающим Ильей Корневым, ранее выступавшим за «Металлург» и «Перемогу», сыграл пять матчей и за молодежную сборную Украины.

Также «горожане» решили вернуть арендованного у «Миная» защитника Владислава Чушенко, от услуг которого собирались отказаться.

По имеющейся информации, защитник Дмитрий Сартина, пропускавший из-за повреждения календарный поединок 17-го тура с «Металлистом» уже восстановился и тренируется в общей группе. Еще один защитник – Василий Беца после продолжительного перерыва начал заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что «Ужгород» занимает 16-е место в Первой лиге, набрав девять очков.