Мариуполь готовится к матчу против Ворсклы без сборников и спарринга

11 ноября футболисты «Mариуполя» возобновили подготовку к календарному поединку 15-го тура чепионата УПЛ - с «Ворсклой», который состоится 21 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ приазовцы не планируют проводить спарринг. В тренировочном лагере «горожан» отсутствуют Стефан Спировски, вызванный в сборную Северной Mакедонии, и Олег Очеретько, Богдан Вьюнник, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины.

По имеющейся информации, мышечная травма беспокоит Александра Драмбаева, а вот Сергей Чоботенко после продолжительного перерыва уже начал заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что «Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав семь очков.