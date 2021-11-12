Мариуполь готовится к матчу против Ворсклы без сборников и спарринга

11 ноября футболисты «Mариуполя» возобновили подготовку к календарному поединку 15-го тура чепионата УПЛ - с «Ворсклой», который состоится 21 ноября.
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ приазовцы не планируют проводить спарринг. В тренировочном лагере «горожан» отсутствуют Стефан Спировски, вызванный в сборную Северной Mакедонии, и Олег Очеретько, Богдан Вьюнник, которые находятся в расположении молодежной сборной Украины.
По имеющейся информации, мышечная травма беспокоит Александра Драмбаева, а вот Сергей Чоботенко после продолжительного перерыва уже начал заниматься по индивидуальной программе.
Напомним, что «Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав семь очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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