Парагвай проиграл Чили из-за автогола вратаря

В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 сборная Чили добыла минимальную победу над Парагваем.
Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте, когда автоголом отметился парагвайский вратарь Антони Сильва.
¿Responsabilidad total de Antony Silva?— Antonio Zamora (@antozamo) November 12, 2021
pic.twitter.com/Zt7dfdItgH
Квалификация ЧМ-2022
Эквадор – Венесуэла – 1:0
Автогол: Сильва, 56.
Источник — Sport.ua
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