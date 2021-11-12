В пятницу, 12 ноября, состоится матч 18-го тура Первой лиги Украины, в котором «Краматорск» примет «Агробизнес» из Волочиска. Начало в 13:15.
Источник — Sport.ua
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В пятницу, 12 ноября, состоится матч 18-го тура Первой лиги Украины, в котором «Краматорск» примет «Агробизнес» из Волочиска. Начало в 13:15.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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