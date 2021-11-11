Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP.



Восемь лучших теннисистов по итогам Чемпионской гонки были разделены на две группы по 4 игрока, где сыграют по одной игре с каждым из соперников. Двое лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.



Зеленая группа

Новак Джокович

Стефанос Циципас

Андрей Рублев

Каспер Рууд



Красная группа

Даниил Медведев

Александр Зверев

Маттео Берреттини

Хуберт Хуркач



Турнир под названием 2021 ATP Finals состоится с 14 по 21 ноября в Турине.