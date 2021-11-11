Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Джокович сыграет в одной группе с Циципасом, Медведев – со Зверевым

  • 11.11.2021 22:16
  • 614 просмотров
  • 1 комментарий
Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Новак Джокович

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP.
 
Восемь лучших теннисистов по итогам Чемпионской гонки были разделены на две группы по 4 игрока, где сыграют по одной игре с каждым из соперников. Двое лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.
 
Зеленая группа

 Новак Джокович
 Стефанос Циципас
 Андрей Рублев
 Каспер Рууд
 
Красная группа

 Даниил Медведев
 Александр Зверев
 Маттео Берреттини
Хуберт Хуркач
 
Турнир под названием 2021 ATP Finals состоится с 14 по 21 ноября в Турине.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.11.2021 23:07 (изменен)
    0
    Вот и Медведеву не повезло с жребиям, ток Берреттини не форме, Хуркач и Зверев могут бой Медведева, а кто-то может и выиграть, а у Джоковича халява спокойно может 1 место занять, если сам не будет себе создавать проблемы, финал Джокович-Медведев и Новак опять накажет Даню
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