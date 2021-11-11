Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP.
Восемь лучших теннисистов по итогам Чемпионской гонки были разделены на две группы по 4 игрока, где сыграют по одной игре с каждым из соперников. Двое лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.
Зеленая группа
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Андрей Рублев
Каспер Рууд
Красная группа
Даниил Медведев
Александр Зверев
Маттео Берреттини
Хуберт Хуркач
Турнир под названием 2021 ATP Finals состоится с 14 по 21 ноября в Турине.
Источник — Sport.ua
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