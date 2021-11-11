Впервые за 4 года. Гармаш вышел на поле в составе сборной Украины

Игрок вернулся на поле в составе сборной Украины

  • 11.11.2021 21:11
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  • 1 комментарий
Впервые за 4 года. Гармаш вышел на поле в составе сборной Украины
© uaf.ua

В контрольном матче Украина - Болгария на поле появился игрок «Динамо» Денис Гармаш. Футболист заменил полузащитника Руслана Малиновского.

Для Дениса это первый матч в сборной Украины с ноября 2017 года и 31-й в национальной команде.

В нынешнем сезоне Гармаш, номинальный хавбек, результативно выступает в качестве форварда киевской команды.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 11.11.2021 21:22
    0
    Из обычного дурачка стал топовым игрочилом! Ай, да, Деника!
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