Впервые за 4 года. Гармаш вышел на поле в составе сборной Украины

В контрольном матче Украина - Болгария на поле появился игрок «Динамо» Денис Гармаш. Футболист заменил полузащитника Руслана Малиновского.
Для Дениса это первый матч в сборной Украины с ноября 2017 года и 31-й в национальной команде.
В нынешнем сезоне Гармаш, номинальный хавбек, результативно выступает в качестве форварда киевской команды.
Источник — Sport.ua
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