Есть дебют. Вратарь Ризнык впервые вышел в составе сборной Украины

Вратарь получил шанс в контрольном матче

  • 11.11.2021 20:43
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Есть дебют. Вратарь Ризнык впервые вышел в составе сборной Украины
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Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык заменил Георгий Бущана и вышел на второй тайм контрольного матча Украина - Болгария.

Для 22-летнего стража ворот это дебютный поединок в составе национальной команды.

Ранее Ризныка несколько раз вызывали в расположение сборной Украины, но лишь сейчас тренер Александра Петраков доверил Дмитрию игровые минуты.

Источник — Sport.ua

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