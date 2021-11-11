Есть дебют. Вратарь Ризнык впервые вышел в составе сборной Украины

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык заменил Георгий Бущана и вышел на второй тайм контрольного матча Украина - Болгария.
Для 22-летнего стража ворот это дебютный поединок в составе национальной команды.
Ранее Ризныка несколько раз вызывали в расположение сборной Украины, но лишь сейчас тренер Александра Петраков доверил Дмитрию игровые минуты.
Источник — Sport.ua
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