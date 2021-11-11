Есть дебют. Вратарь Ризнык впервые вышел в составе сборной Украины

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык заменил Георгий Бущана и вышел на второй тайм контрольного матча Украина - Болгария.

Для 22-летнего стража ворот это дебютный поединок в составе национальной команды.

Ранее Ризныка несколько раз вызывали в расположение сборной Украины, но лишь сейчас тренер Александра Петраков доверил Дмитрию игровые минуты.