Большая пауза для зимнего ЧМ. АПЛ первой опубликовала новый календарь

АПЛ заранее опубликовала основные даты календаря сезона 2022/23. Из-за чемпионата мира, который впервые будут проведен в конце года, всем лигам придется менять календарь.
В Англии первыми опубликовали то, как будет выглядеть сезон.
Чемпионат Англии 2022/23 начнется 6 августа, чтобы сделать большой перерыв с 13 ноября. Возобновится АПЛ 26 декабря.
УЕФА также придется подстраиваться и делать более плотное расписание групповых этапов еврокубков сезона 2022/23, чтобы успеть сыграть все матчи до конца года.
ФИФА настаивает, чтобы все игроки были свободны для сборных не позднее 14 ноября.
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Источник — BBC
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