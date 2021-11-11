Большая пауза для зимнего ЧМ. АПЛ первой опубликовала новый календарь

Всем придется сложно из-за турнира в ноябре/декабре

  • 11.11.2021 19:30
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Большая пауза для зимнего ЧМ. АПЛ первой опубликовала новый календарь
© Skysports.com

АПЛ заранее опубликовала основные даты календаря сезона 2022/23. Из-за чемпионата мира, который впервые будут проведен в конце года, всем лигам придется менять календарь.

В Англии первыми опубликовали то, как будет выглядеть сезон.

Чемпионат Англии 2022/23 начнется 6 августа, чтобы сделать большой перерыв с 13 ноября. Возобновится АПЛ 26 декабря.

УЕФА также придется подстраиваться и делать более плотное расписание групповых этапов еврокубков сезона 2022/23, чтобы успеть сыграть все матчи до конца года.

ФИФА настаивает, чтобы все игроки были свободны для сборных не позднее 14 ноября.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник — BBC

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