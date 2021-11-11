Горняк-Спорт подписал украинского полузащитника

18-летний украинский полузащитник Владислав Громенко подписал годичный контракт с «Горняком-Спорт».

Воспитанник пирятинского футбола нынешний сезон начинал в столичном «Рубиконе». В его составе хавбек успел провести три матча во Второй лиге. С середины августа оставался без клуба.

Ранее Громенко выступал за юниорскую команду «Ворсклы» и молодежный состав «Олимпика».

«Горняк-Спорт» после 17-ти сыгранных туров Первой лиги занимает 6-е место. 14 ноября команда Игоря Жабченко сыграет на выезде с «Кривбассом».