Горняк-Спорт подписал украинского полузащитника

18-летний украинский полузащитник Владислав Громенко подписал годичный контракт с «Горняком-Спорт».
Воспитанник пирятинского футбола нынешний сезон начинал в столичном «Рубиконе». В его составе хавбек успел провести три матча во Второй лиге. С середины августа оставался без клуба.
Ранее Громенко выступал за юниорскую команду «Ворсклы» и молодежный состав «Олимпика».
«Горняк-Спорт» после 17-ти сыгранных туров Первой лиги занимает 6-е место. 14 ноября команда Игоря Жабченко сыграет на выезде с «Кривбассом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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