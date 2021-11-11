Горняк-Спорт подписал украинского полузащитника

Владислав Громенко продолжит карьеру в клубе Первой лиги

  • 11.11.2021 18:35
  • 298 просмотров
  • 0 комментариев
Горняк-Спорт подписал украинского полузащитника
© ФК Горняк-Спорт

18-летний украинский полузащитник Владислав Громенко подписал годичный контракт с «Горняком-Спорт».

Воспитанник пирятинского футбола нынешний сезон начинал в столичном «Рубиконе». В его составе хавбек успел провести три матча во Второй лиге. С середины августа оставался без клуба.

Ранее Громенко выступал за юниорскую команду «Ворсклы» и молодежный состав «Олимпика».

«Горняк-Спорт» после 17-ти сыгранных туров Первой лиги занимает 6-е место. 14 ноября команда Игоря Жабченко сыграет на выезде с «Кривбассом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности