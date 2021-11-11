ВИДЕО. Как Шевчук отобрал мяч у Анри и получил аплодисменты от Хайбери

Бывший футболист «Шахтера» вспомнил яркий момент матча Лиги чемпионов

  • 11.11.2021 17:22
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ВИДЕО. Как Шевчук отобрал мяч у Анри и получил аплодисменты от Хайбери
© Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил эпизод матча группового этапа Лиги чемпионов сезоне 2000/2001 «Арсенал» — «Шахтер» (3:2) на лондонском стадионе «Хайбери».

Форвард «канониров» Тьерри Анри пытался убежать от Шевчука по флангу, но Вячеслав отобрал у него мяч, удостоившись порции аплодисментов от английских зрителей.

«Отобрать мяч у Анри и получить порцию аплодисментов на легендарном «Хайбери», — прокомментировало Шевчук видео эпизода.

По итогам группового раунда, «Шахтер» занял третье место в группе, пропустив вперед «Арсенал» с «Лацио» и опередив пражскую «Спарту».

Источник — Instagram

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