ВИДЕО. Как Шевчук отобрал мяч у Анри и получил аплодисменты от Хайбери

42-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил эпизод матча группового этапа Лиги чемпионов сезоне 2000/2001 «Арсенал» — «Шахтер» (3:2) на лондонском стадионе «Хайбери».
Форвард «канониров» Тьерри Анри пытался убежать от Шевчука по флангу, но Вячеслав отобрал у него мяч, удостоившись порции аплодисментов от английских зрителей.
«Отобрать мяч у Анри и получить порцию аплодисментов на легендарном «Хайбери», — прокомментировало Шевчук видео эпизода.
По итогам группового раунда, «Шахтер» занял третье место в группе, пропустив вперед «Арсенал» с «Лацио» и опередив пражскую «Спарту».
Источник — Instagram
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