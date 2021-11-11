Александр ПЕТРАКОВ: «Огромной ротации просто не может быть»

Наставник сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча своей команды против Болгарии.

«Мы смотрим на игру с Боснией. Смотрим, думаем, решаем. Откровенно скажу, что в матче с Болгарией дам некоторым ребятам отдохнуть, потому что они очень много наиграли. Нужно, чтобы они были свежими. Некоторые сыграют по тайму. У нас всего лишь шесть замен, так что огромной ротации просто не может быть. Я не могу дать игровое время всем футболистам, которые приехали в сборную, и они сами это прекрасно понимают. Кто себя проявит, будет отдаваться игре, тот и выйдет на решающий матч с Боснией», — сказал Петраков.

Матч Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.