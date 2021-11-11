Денис ОЛЕЙНИК: «Сейчас мне очень трудно попасть в сборную Украины»

34-летний украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник рассказал о своих шансах попасть в сборную Украины.
«Человеку в течение дня более 60 тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень трудно.
Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское «Динамо», а я был в академии «Динамо». Мы играли друг против друга.
Шансы Украины поехать на чемпионат мира? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию, и тогда, думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это», — считает Олейник.
В активе Олейника 12 матчей за украинскую национальную команду.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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В інтерв'ю Зоряна Олійник розповідала, що чоловік пив, програвав гроші, а також бив її. У 2017-му вона взяла участь у російській телепередачі "Пусть говорят", де заявила, що всі три дитини насправді не від футболіста.
Крім того, звинуватила Дениса, що він хоче підпалити її будинок.
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