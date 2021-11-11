Денис ОЛЕЙНИК: «Сейчас мне очень трудно попасть в сборную Украины»

Полузащитник СИКа верит, что украинской команде по силам пробиться на ЧМ-2022

  • 11.11.2021 16:20
  • 1078 просмотров
  • 1 комментарий
Денис ОЛЕЙНИК: «Сейчас мне очень трудно попасть в сборную Украины»
© ФК СИК. Денис Олейник

34-летний украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник рассказал о своих шансах попасть в сборную Украины.

«Человеку в течение дня более 60 тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень трудно.

Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское «Динамо», а я был в академии «Динамо». Мы играли друг против друга.

Шансы Украины поехать на чемпионат мира? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию, и тогда, думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это», — считает Олейник.

В активе Олейника 12 матчей за украинскую национальную команду.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 11.11.2021 17:12
    0
    та навіщо він потрібен у збірній?
    В інтерв'ю Зоряна Олійник розповідала, що чоловік пив, програвав гроші, а також бив її. У 2017-му вона взяла участь у російській телепередачі "Пусть говорят", де заявила, що всі три дитини насправді не від футболіста.
    Крім того, звинуватила Дениса, що він хоче підпалити її будинок.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности