ФОТО. Хачериди поддерживает форму в Киеве

Украинский футболист давно не может найти себе новый клуб

  • 11.11.2021 15:58
  • 1060 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Хачериди поддерживает форму в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний украинский центральный защитник Евгений Хачериди, который находится в статусе свободного агента, поддерживает форму в Киеве.

«Классно, когда такой защитник играет в твоей команде, а не против тебя», — написал комментатор Виктор Вацко, комментируя совместное фото с Хачериди на стадионе имени Банникова.

На протяжении карьеры Хачериди выступал за «Олком», запорожский «Металлург-2», «Волынь», киевское «Динамо» (2007-2018) и греческий ПАОК. Последним клубом футболиста был «Динамо-Брест», цвета которого он защищал с 2020 по 2021 годы. Евгений покинул «Динамо-Брест» в конце января 2021 года и с тех пор находится без клуба.

Ориентировочная стоимость игрока — €250 тысяч.

В активе Хачериди 51 матч за сборную Украины, где он забил 3 мяча.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitaliy Korets
    Vitaliy Korets, 11.11.2021 16:11
    0
    а де кіпу збірної нову взяв? в епіцентрі купив?
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 11.11.2021 16:07
    -1
    UK88, 11.11.2021 16:01
    Выглядит лет на 60..
    Выпивка сказывается.
    Ссылка
    UK88
    online
    UK88, 11.11.2021 16:01
    -1
    Выглядит лет на 60..
    Ссылка
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