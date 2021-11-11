ФОТО. Хачериди поддерживает форму в Киеве

34-летний украинский центральный защитник Евгений Хачериди, который находится в статусе свободного агента, поддерживает форму в Киеве.

«Классно, когда такой защитник играет в твоей команде, а не против тебя», — написал комментатор Виктор Вацко, комментируя совместное фото с Хачериди на стадионе имени Банникова.

На протяжении карьеры Хачериди выступал за «Олком», запорожский «Металлург-2», «Волынь», киевское «Динамо» (2007-2018) и греческий ПАОК. Последним клубом футболиста был «Динамо-Брест», цвета которого он защищал с 2020 по 2021 годы. Евгений покинул «Динамо-Брест» в конце января 2021 года и с тех пор находится без клуба.

Ориентировочная стоимость игрока — €250 тысяч.

В активе Хачериди 51 матч за сборную Украины, где он забил 3 мяча.