АНТОНОВ: «И с Болгарией, и с Боснией Петраков будет играть в 5 защитников»

Тренер «Черноморца» - о тактической схеме сборной Украины

  • 11.11.2021 15:32
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АНТОНОВ: «И с Болгарией, и с Боснией Петраков будет играть в 5 защитников»
© ФК Черноморец. Алексей Антонов

Тренер «Черноморца» Алексей Антонов высказал мнение о том, какую тактическую схему выберет наставник сборной Украины на ближайшие матчи с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.

«В матче с Болгарией Петраков выберет ту же модель, которую он планирует играть в Боснии. Думаю, это будет пять защитников. Будет 5-4-1. Петраков очень любит эту тактическую схему, и я уверен, что он выберет ее, чтобы выиграть в Боснии. Обезопасить свои ворота, и расчет будет на контратаки. Самое главное, чтобы журналисты и все вокруг не давили сильно перед игрой с Боснией, они и так сами, я уверен, понимают, и ответственность и важность этой игры», - сказал Антонов на ютуб-канале vzbirna.

Поединок Украина - Болгария состоится в четверг, 11 ноября, в Одессе. Начало встречи в 19:30.

Источник — vZbirna

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