Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Италии-2021. Поединок состоится уже в 2022 году – 12 января в Милане на «Джузеппе Меацца».
В матче примут участие действующий чемпион Италии, «Интер», и обладатель Кубка страны, «Ювентус».
Ранее возможным местом проведения Суперкубка Италии называлась Саудовская Аравия. Однако договориться с Федерацией футбола Италии так и не удалось.
Источник — Football-Italia
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