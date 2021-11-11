Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Италии-2021. Поединок состоится уже в 2022 году – 12 января в Милане на «Джузеппе Меацца».

В матче примут участие действующий чемпион Италии, «Интер», и обладатель Кубка страны, «Ювентус».

Ранее возможным местом проведения Суперкубка Италии называлась Саудовская Аравия. Однако договориться с Федерацией футбола Италии так и не удалось.