Георгий БУЩАН: «В Одессе играл на стадионе, где раньше была свалка»

27-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, уроженец Одессы, рассказал о местах, где он вырос.

«Где я гулял и вырос? У нас Киевский район, все детство прошло у меня там. Это 9 гимназия и стадион «Яма». Думаю, что все местные понимают, о чем я говорю.

Там я играл у наших тренеров, которые играли на чемпионат района, и в 13-14 лет я за них выступал.

Почему так стадион назывался? Там раньше свалка была… Потом хозяин сделал поле, трибуны из старой резины», — рассказал Бущан.

В четверг, 11 ноября, Украина проведет товарищеский матч с Болгарией. Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в 19:30.