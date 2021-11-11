Георгий БУЩАН: «В Одессе играл на стадионе, где раньше была свалка»

Вратарь «Динамо» и сборной Украины рассказал о своем детстве

  • 11.11.2021 15:26
  • 540 просмотров
  • 0 комментариев
Георгий БУЩАН: «В Одессе играл на стадионе, где раньше была свалка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан, уроженец Одессы, рассказал о местах, где он вырос.

«Где я гулял и вырос? У нас Киевский район, все детство прошло у меня там. Это 9 гимназия и стадион «Яма». Думаю, что все местные понимают, о чем я говорю.

Там я играл у наших тренеров, которые играли на чемпионат района, и в 13-14 лет я за них выступал.

Почему так стадион назывался? Там раньше свалка была… Потом хозяин сделал поле, трибуны из старой резины», — рассказал Бущан.

В четверг, 11 ноября, Украина проведет товарищеский матч с Болгарией. Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в 19:30.

Источник — vZbirna

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности