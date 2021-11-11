Роман МАКСИМЮК: «Болгария — соперник, который по зубам Украине»

Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями от товарищеского поединка украинской национальной команды против Болгарии.

«Конечно, товарищеский матч по-своему накалу уступает официальному поединку. Тем не менее, для многих футболистов сборной Украины это шанс зарекомендовать себя перед игрой с Боснией и Герцеговиной. Мне кажется, это добавит мотивации всей команде. В том, что «сине-желтые» забьют, я не сомневаюсь. Болгария — соперник, который должен быть сборной Украины по зубам. Более того, пора бы показать результативный футбол. Ставлю на 3:1. При этом, очень важно, чтобы после этой игры все наши футболисты были здоровы», — считает Максимюк.

Матч Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.