Роман МАКСИМЮК: «Болгария — соперник, который по зубам Украине»

Специалист поделился ожиданиями от товарищенского поединка

  • 11.11.2021 14:37
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Роман МАКСИМЮК: «Болгария — соперник, который по зубам Украине»
© УАФ

Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями от товарищеского поединка украинской национальной команды против Болгарии.

«Конечно, товарищеский матч по-своему накалу уступает официальному поединку. Тем не менее, для многих футболистов сборной Украины это шанс зарекомендовать себя перед игрой с Боснией и Герцеговиной. Мне кажется, это добавит мотивации всей команде. В том, что «сине-желтые» забьют, я не сомневаюсь. Болгария — соперник, который должен быть сборной Украины по зубам. Более того, пора бы показать результативный футбол. Ставлю на 3:1. При этом, очень важно, чтобы после этой игры все наши футболисты были здоровы», — считает Максимюк.

Матч Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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