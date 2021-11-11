Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022

На поединке отбора ЧМ-2022 Турция – Гибралтар будет работать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко.
На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Виктор Копиевский.
Видеопомощником рефери станет Евгений Арановский, ассистировать ему будет Виктор Матяш.
Матч состоится 13 ноября в Стамбуле в 19:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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