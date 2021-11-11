Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022

Сергей Бойко рассудит матч Турция – Гибралтар

  • 11.11.2021 11:45
  • 801 просмотр
  • 1 комментарий
Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022
© УАФ. Сергей Бойко

На поединке отбора ЧМ-2022 Турция – Гибралтар будет работать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко.
 
На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Виктор Копиевский.
 
Видеопомощником рефери станет Евгений Арановский, ассистировать ему будет Виктор Матяш.
 
Матч состоится 13 ноября в Стамбуле в 19:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Виктор Алтухов
    online
    Виктор Алтухов, 11.11.2021 12:01
    -1
    Бойко - один из худших украинских арбитров. Неподкупный, как бы, но часто не понимает моменты, может дел натворить. Причем это у него давно, так что глуповат. Прямо непонятно, кто этих боек, монзулих выдвигает за рубеж.
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