Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора ЧМ-2022

На поединке отбора ЧМ-2022 Турция – Гибралтар будет работать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко.



На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Виктор Копиевский.



Видеопомощником рефери станет Евгений Арановский, ассистировать ему будет Виктор Матяш.



Матч состоится 13 ноября в Стамбуле в 19:00 по Киеву.