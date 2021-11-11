ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет против Болгарии

Матч, который состоится в Одессе, начнется в 19:30

  • 11.11.2021 11:40
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  • 1 комментарий
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет против Болгарии
© УАФ

Сегодня в Одессе на стадионе Черноморец состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии (начало – в 19.30).

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Болгары сыграют в белом.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 11.11.2021 12:37
    0
    Синяя - фартовая
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