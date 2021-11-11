ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет против Болгарии

Сегодня в Одессе на стадионе Черноморец состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины будет принимать команду Болгарии (начало – в 19.30).
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Болгары сыграют в белом.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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