Авраам КАМПОМАР: «Степаненко – лидер и пример для других»

Аналитик сборной Украины – об опытном полузащитнике

  • 11.11.2021 11:11
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Авраам КАМПОМАР: «Степаненко – лидер и пример для других»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар поделился мнением об игре хавбека «Шахтера» и национальной команды Тараса Степаненко.

– Де Дзерби говорил, что Степаненко сильно прибавил в атакующей игре. Вы в сборной это успели оценить?
– Думаю, это все увидели. Тарас давно прогрессирует в этом направлении. И с Фонсекой, и с Каштру, и с Де Дзерби он делал шаг вперед в атакующей фазе. Это как раз пример игрока, который любит учиться, хочет понимать игру. Он лидер и пример для других. Футболист, который растет ежедневно. Ты смотришь и удивляешься.

Источник — Трибуна

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