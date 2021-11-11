Денис ОЛЕЙНИК: «Меня любят, ценят и уважают, как футболиста»

Украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник рассказал о продлении контракта с клубом.

«Я продлил контракт с клубом на год. Принял такое решение, потому что у меня хорошие отношения с руководством команды, тренерским штабом, болельщиками.

Меня любят, ценят и уважают, как футболиста. Я это заслужил своим отношением и это приятно. Поэтому я принял такое решение – продлить контракт и не искать ничего нового. Если у меня что-то появится, то я всегда смогу разговаривать, ведь у меня с президентом очень хорошие отношения».

34-летний Олейник провел за СИК 83 матча и забил 21 мяч.