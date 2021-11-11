Экс-хавбек Металлиста 1925 получил статус свободного агента

Атакующий полузащитник Андрей Фаюк больше не является игроком «Любомира» из пгт Ставище Киевской области.
28-летний хавбек перешел в «Любомир» в августе нынешнего года и провел за команду 8 матчей.
Предыдущим клубом Фаюка была «Таврия», а до этого воспитанник овидиопольского футбола выступал за «Реал Фарму», тернопольскую «Ниву», «Энергию», «Горняк-Спорт», «Металлист 1925», «Черкащину» и «Балканы».
«Любомир» после 17 туров Второй лиги с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы А. 14 ноября команда Вадима Лазоренко сыграет в Киеве с занимающим второе место «Левым берегом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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