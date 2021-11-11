Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Все у Шевченко будет хорошо. Я уверен»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника «Дженоа».

«Поздравляю Шевченко с первым тренерским опытом в клубе. Все у него будет хорошо. Я уверен.

Я уверен, что его лидерские качества, признание, харизма поможет в этом. Желаю всего наилучшего», - подытожил Йовичевич.