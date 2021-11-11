Будущее Кристенсена в Челси остается под вопросом

Футболист пока не договорился с клубом о продлении контракта

  • 11.11.2021 05:16
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Будущее Кристенсена в Челси остается под вопросом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен (справа)

25-летний датский центральный защитник Андреас Кристенсен все еще ожидает решения по поводу своего будущего в «Челси».

Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении, но договориться им пока не удалось.

Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе Кристенсена 52 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.

Источник — The Telegraph

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