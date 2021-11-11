Будущее Кристенсена в Челси остается под вопросом

25-летний датский центральный защитник Андреас Кристенсен все еще ожидает решения по поводу своего будущего в «Челси».
Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. Стороны ведут переговоры о его продлении, но договориться им пока не удалось.
Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
В активе Кристенсена 52 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.