Руслан НЕЩЕРЕТ: «Я не геймер. Ноутбук лежит уже год, я им не пользуюсь»

19-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, как матч в компьютерный футбол негативно может повлиять на настоящую игру.

«Ты всегда хочешь победить, даже там. Ты постоянно настраиваешься, играешь только на победу. Ты не играешь расслабленно. Когда ты играешь с другом, то все время играешь напряженно. Хочешь обыграть.

И потом это плохо влияет. У тебя недостаток сна, ты можешь играть до часу ночи. Оно же все сказывается потом. Некоторым это нужно, некоторым нет.

Я не геймер. Я играл, но мне это мешает. Дома лежит ноутбук уже год, я им не пользуюсь», — рассказал Нещерет.

Нещерет был переведен в первую команду «Динамо» летом 2020 года. В активе футболиста есть выступления за сборные Украины U-17 (9 матчей) и U-21 (6 матчей).

Контракт Руслана с «Динамо» рассчитан до конца января 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.