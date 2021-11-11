Руслан НЕЩЕРЕТ: «Я не геймер. Ноутбук лежит уже год, я им не пользуюсь»

Вратарь «Динамо» объяснил, почему ему мешают компьютерные игры

  • 11.11.2021 04:56
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Я не геймер. Ноутбук лежит уже год, я им не пользуюсь»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

19-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, как матч в компьютерный футбол негативно может повлиять на настоящую игру.

«Ты всегда хочешь победить, даже там. Ты постоянно настраиваешься, играешь только на победу. Ты не играешь расслабленно. Когда ты играешь с другом, то все время играешь напряженно. Хочешь обыграть.

И потом это плохо влияет. У тебя недостаток сна, ты можешь играть до часу ночи. Оно же все сказывается потом. Некоторым это нужно, некоторым нет.

Я не геймер. Я играл, но мне это мешает. Дома лежит ноутбук уже год, я им не пользуюсь», — рассказал Нещерет.

Нещерет был переведен в первую команду «Динамо» летом 2020 года. В активе футболиста есть выступления за сборные Украины U-17 (9 матчей) и U-21 (6 матчей).

Контракт Руслана с «Динамо» рассчитан до конца января 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности