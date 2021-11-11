Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Матч против Боснии будет финалом финалов»

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий gподелился ожиданиями от поединка сборной Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
«Для нас сейчас существует один матч — против Боснии. Это будет финал финалов. Это будет та самая игра, где все или ничего. В СМИ пишут, что из-за травмы участие в матче лидера боснийцев Джеко под вопросом. Для Украины это большой плюс.
У нас, за исключением Миколенко, все в обойме. Поговорили по-мужски между собой Малиновский и Петраков. Оба готовы делать все на благо сборной. Зина (Александр Зинченко — прим. ред.) вернется. Это будет финал для нас. Я верю в то, что нашим ребятам под силу обыграть Боснию. Надо сделать все возможное, чтобы после игры с боснийцами в адрес сборной Украины звучали только слова похвалы. Будем в это верить», — отметил Федецкий.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.