Хендерсон хочет уйти из Манчестер Юнайтед

Молодой вратарь намерен получать больше игрового времени

  • 11.11.2021 03:54
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Хендерсон хочет уйти из Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний английский голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен уйти из клуба.

Футболист больше не намерен быть сменщиком для Давида де Хеа, он хочет найти команду, где будет первым номером.

Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел за первую команду «красных дьяволов» один матч в Кубке лиги, где пропустил один мяч.

Контракт Дина с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.

Источник — Daily Mail

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