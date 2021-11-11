Хендерсон хочет уйти из Манчестер Юнайтед

24-летний английский голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен уйти из клуба.
Футболист больше не намерен быть сменщиком для Давида де Хеа, он хочет найти команду, где будет первым номером.
Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел за первую команду «красных дьяволов» один матч в Кубке лиги, где пропустил один мяч.
Контракт Дина с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €22 миллиона.
Источник — Daily Mail
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