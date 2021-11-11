Два игрока Руха приступили к тренировкам после самоизоляции

Львовский клуб начал подготовку к поединку с донецким «Шахтером»

  • 11.11.2021 02:16
  • 44 просмотра
  • 0 комментариев
Два игрока Руха приступили к тренировкам после самоизоляции
© ФК Рух

Во время ноябрьской паузы в чемпионате «Рух» ограничится спаррингом со своим молодежным составом. Запланирован он на субботу, 13 ноября.

Львовяне уже второй день ведут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ с «Шахтером», который состоится 20 ноября.

Последними после самоизоляции начали тренироваться в общей группе Юрий Климчук и Павел Ориховский. В расположении «Руха» отсутствует только Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины.

«Рух» занимает 10-е место в УПЛ, набрав 13 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности