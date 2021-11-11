Два игрока Руха приступили к тренировкам после самоизоляции

Во время ноябрьской паузы в чемпионате «Рух» ограничится спаррингом со своим молодежным составом. Запланирован он на субботу, 13 ноября.

Львовяне уже второй день ведут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ с «Шахтером», который состоится 20 ноября.

Последними после самоизоляции начали тренироваться в общей группе Юрий Климчук и Павел Ориховский. В расположении «Руха» отсутствует только Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины.

«Рух» занимает 10-е место в УПЛ, набрав 13 очков.