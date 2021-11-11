Два игрока Руха приступили к тренировкам после самоизоляции

Во время ноябрьской паузы в чемпионате «Рух» ограничится спаррингом со своим молодежным составом. Запланирован он на субботу, 13 ноября.
Львовяне уже второй день ведут подготовку к очередному календарному поединку чемпионата УПЛ с «Шахтером», который состоится 20 ноября.
Последними после самоизоляции начали тренироваться в общей группе Юрий Климчук и Павел Ориховский. В расположении «Руха» отсутствует только Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины.
«Рух» занимает 10-е место в УПЛ, набрав 13 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.