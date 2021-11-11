Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад, что у меня много игрового времени»

25-летний украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко прокомментировал свой вызов в сборную Украины.

«Самое главное для меня — здоровье. Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол. Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Отлично себя чувствую», — сказал Коваленко.

В текущем сезоне Виктор, чей контракт принадлежит «Аталанте», провел за «Специю» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

В активе Коваленко 31 матч за сборную Украины.