Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад, что у меня много игрового времени»

Футболист «Специи» поделился впечатлениями о вызове в сборную Украины

  • 11.11.2021 01:44
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Рад, что у меня много игрового времени»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко прокомментировал свой вызов в сборную Украины.

«Самое главное для меня — здоровье. Когда меня ничего не волнует, я могу показывать свой футбол. Конечно, я рад, что у меня много игрового времени. Отлично себя чувствую», — сказал Коваленко.

В текущем сезоне Виктор, чей контракт принадлежит «Аталанте», провел за «Специю» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

В активе Коваленко 31 матч за сборную Украины.

Источник — Футбол 1/2/3

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