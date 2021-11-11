Руслан НЕЩЕРЕТ: «Мог перейти в Динамо еще в 10 лет»

19-летний украинский голкипер «Динамо» Руслан Нещерет, который родом из Мукачево, объяснил, почему отказался принять предложение киевского клуба в 10 лет и выждал два года.

«Родители посчитали, что 10 лет — это очень рано. У мамы не было возможности переехать сюда жить.

Что больше всего поразило, когда все-таки переехал в Киев, в «Динамо»? Всё! Новый город, столица. Мукачево — это небольшой город, в котором все рядом. Поля и школы — всё рядом. А тут такие масштабы… Я смотрел на них с круглыми глазами по пять копеек», — рассказал Руслан.

Нещерет был переведен в первую команду «Динамо» летом 2020 года. В активе футболиста есть выступления за сборные Украины U-17 (9 матчей) и U-21 (6 матчей).

Контракт Руслана с «Динамо» рассчитан до конца января 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.