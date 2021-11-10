КАМПОМАР: «Решение о вызове игроков в сборную принимает Петраков»

Аналитик сборной Украины рассказал, как формируется состав команды

  • 10.11.2021 23:59
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
КАМПОМАР: «Решение о вызове игроков в сборную принимает Петраков»
© FootBoom. Авраам Кампомар

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар рассказал, каким образом определяется состав национальной команды.

– Список игроков, которые будут вызваны на сбор, определяет лично Александр Петраков или же вы собираетесь и консультируетесь?

– Решение принимает Александр Васильевич, но мы можем общаться, советоваться. Он всегда нам говорит о кандидатурах.

– По ходу матча во Львове против Боснии в трансляцию попали кадры, на которых Александр Шовковский с наушником получает информацию и передает ее Петракову. Это твои подсказки?

– Я занимаю позицию в верхней точке – или в специальном месте для аналитика, или же в ложе прессы. Коммуницирую непосредственно с Шовковским, а он уже дает свои подсказки главному тренеру.

– Петраков после матча говорил, что ты советовал снимать Шапаренко еще раньше. Почему?

– Видел, что мы чуть-чуть проседаем. Думаю, и Александр Васильевич это видел. Я говорил не только о середине поля. Замены нам нужны были. У нас считается, что если игрок где-то не добежал, то он уже физически подсел. Что это за термин? В 99% случаев это ерунда. Но в этом матче усталость действительно была. Многие из футболистов играли второй полный матч кряду за четыре дня. У Боснии четыре свежих игрока вышло с первых минут, они сделали замены по ходу второго тайма, освежили игру.

Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Juzik
    online
    Juzik, 11.11.2021 00:46
    0
    Задолбали эти физруки....
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