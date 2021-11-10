Халеп идет за титулом. Стали известны все полуфиналистки турнира в Линце

Обидчицы украинок синхронно проиграли

  • 10.11.2021 23:50
  • 193 просмотра
  • 1 комментарий
Халеп идет за титулом. Стали известны все полуфиналистки турнира в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Состоялись четвертьфинальные встречи в рамках турнира WTA 250 в Линце.
 
Вероника Кудерметова, Жасмин Паолини, Алисон ван Эйтванк и Ван Сиюй, которые ранее выбили украинок Ангелину Калинину, Даяну Ястремскую, Лесю Цуренко и Катерину Козлову соответственно, синхронно проиграли на этой стадии.
 
Линц. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Элисон Риск [8] –  Ван Сиюй – 6:3, 7:5
 Даниэль Коллинс [3] –  Алисон ван Эйтванк – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

 Жаклин Кристиан –  Вероника Кудерметова [4] – 6:3, 7:6(5)
 Симона Халеп [2] –  Жасмин Паолини [7] – 4:6, 7:5, 6:0

Линц. Пары 1/2 финала

 Элисон Риск [8] –  Даниэль Коллинс [3]
 Жаклин Кристиан –  Симона Халеп [2]

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KeniSan
    KeniSan, 11.11.2021 00:06
    0
    Да черт их дери, одна игра хорошая, потом как подменяют, вообще никакой логики не вижу. Даже Халеп чуть не отлетела, но там можно было ожидать, Паолини на ходу. Похоже все дело в мотивации)) Жаклин поверила в себя, после очень удачного стечения обстоятельств. Ван Сиюй проиграла из-за того что на американке нет мишени, как на Радукану, которую вся молодежь принципиально возить будет) Итоговый не буду смотреть, слишком поздно, да и не особо интересные там разборки.
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