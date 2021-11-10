Халеп идет за титулом. Стали известны все полуфиналистки турнира в Линце

Состоялись четвертьфинальные встречи в рамках турнира WTA 250 в Линце.
Вероника Кудерметова, Жасмин Паолини, Алисон ван Эйтванк и Ван Сиюй, которые ранее выбили украинок Ангелину Калинину, Даяну Ястремскую, Лесю Цуренко и Катерину Козлову соответственно, синхронно проиграли на этой стадии.
Линц. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Элисон Риск [8] – Ван Сиюй – 6:3, 7:5
Даниэль Коллинс [3] – Алисон ван Эйтванк – 7:5, 6:3
Нижняя часть сетки
Жаклин Кристиан – Вероника Кудерметова [4] – 6:3, 7:6(5)
Симона Халеп [2] – Жасмин Паолини [7] – 4:6, 7:5, 6:0
Линц. Пары 1/2 финала
Элисон Риск [8] – Даниэль Коллинс [3]
Жаклин Кристиан – Симона Халеп [2]
Источник — Sport.ua
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