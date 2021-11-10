Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Золотой мяч заслужил Левандовски»

Экс-игрок сборной Украины – о фаворитах на Золотой мяч-2021

  • 10.11.2021 22:08
  • 395 просмотров
  • 2 комментария
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Золотой мяч заслужил Левандовски»
© Матч ТВ. Максим Калиниченко

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился своим мнением по поводу того, кто заслужил выиграть Золотой мяч в 2021 году:

«Лично для меня Золотой мяч с наступлением эры Роналду и Месси утратил свой смысл. Мне не нравится те, кто выбирает претендента. Лучшего в мире должны выбирать лучшие 20 тренеров мира вместе с лучшими капитанами команд, тогда всё будет объективно.

Они понимают, кто лучший, так как играют против него. Когда же выбирают журналисты, есть территориальное предпочтение: Бразилия голосует за бразильца, Аргентина за аргентинца, Азия — за Месси… 

Если получит Месси, то не думаю, что это будет справедливо. Как по мне, Золотой мяч заслужил Роберт Левандовски, это машина по забиванию мячей».

Источник — Матч ТВ

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lev17.
    online
    Lev17., 10.11.2021 22:32
    +1
    100%
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 10.11.2021 23:10
    0
    А где Модрич?
    Ссылка
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