Поражение Кузнецова. Украина U-17 проиграла Уэльсу матч отбора Евро-2022

Финальная стадия чемпионата Европы U-17 пройдет в мае 2022 года в Израиле

  • 10.11.2021 21:40
  • 335 просмотров
  • 1 комментарий
Поражение Кузнецова. Украина U-17 проиграла Уэльсу матч отбора Евро-2022
© УАФ. Олег Кузнецов

Сборная Украины U-17 неудачно стартовала в квалификации Евро-2022 U-17.

Подопечные Олега Кузнецова проиграли сборной Уэльса (1:3). В другом матче группы 11 Португалия разгромила Казахстан (5:0).

Первый раунд квалификации проходит в Португалии и продлится до 16 ноября. В следующем туре Украина сыграет 13 ноября против Казахстана, Португалия встретится с Уэльсом. В заключительном туре 16 ноября Украина будет играть решающий матч против команды Португалии.

В элит-раунд квалификации, который пройдут весной 2022 года, выйдут по 2 сборные из 13 групп, плюс 4 лучших команды среди тех, которые займут третье место. Финальная стадия турнира пройдет в мае 2022 года в Израиле.

Квалификация Евро-2022 U-17

Группа 11, 1-й тур, 10 ноября

Уэльс U-17 – Украина U-17 – 3:1

Голы: Харрис, 44, Робертс, 57, Флеминг, 83 – Балаба, 76.

Украина (стартовый состав): Кравец – Гусев, Сизонюк, Балаба, Огарков – Янчишин, Янович (кап) – Кремчанин, Князев, Деркач – Дзень.

Португалия U-17 – Казахстан U-17 – 5:0

Голы: Абдуллаев, 3 (автогол), 40 (автогол), Сантос, 47, Родригеш, 49, Велозу, 58 (пен).

Турнирная таблица

2-й тур, 13 ноября

  • Украина U-17 – Казахстан U-17
  • Португалия U-17 – Уэльс U-17

3-й тур, 16 ноября

  • Украина U-17 – Португалия U-17
  • Казахстан U-17 – Уэльс U-17

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 10.11.2021 21:52
    0
    Абдуллаев сильный) дубль в свои ворота)
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