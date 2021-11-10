Евгений ЧЕБЕРКО: «Босния хорошо проявила себя во Львове»

Украинский защитник «Осиека» Евгений Чеберко поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Финальный поединок - ни больше, ни меньше. То, что было не совсем удачное начало или по ходу отбора не все получалось, сейчас уходит на второй план. Нужно выиграть в этой игре. Матч будет интересным, но в тоже время очень сложным.

Босния и Герцеговина хорошо себя проявила во Львове. В этой сборной много квалифицированных футболистов. Тем не менее, если наши игроки настроятся и оставят все силы на поле, то верю, что результат будет для нас успешным».