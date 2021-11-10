Стаховский выиграл непростой матч в парном разряде на турнире в Словакии

Украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с непростой победы в парном разряде в рамках челленджера в Братиславе.
В матче первого круга в дуэте со словаком Филипом Горански украинец одолел чешский тандем Зденек Коларж / Иржи Легечка.
Братислава. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Филип Горански – Зденек Коларж / Иржи Легечка – 7:6(6), 6:7(4), 10-7
Далее по сетке первые сеяные Джонні О'Мара / Роман Ебавы (Великобритания / Чехия).
Источник — Sport.ua
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