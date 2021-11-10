Франция – Казахстан. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч отбора на ЧМ-2022

  • 10.11.2021 18:56
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Франция – Казахстан. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Франция – Казахстан.

«В группе D отбора чемпионата мира Франция с 12 очками лидирует. Казахстан с 3 баллами находится на пятой позиции. У второй Украины 9 баллов, у третьей Финляндии – 8, у четвертой Боснии и Герцеговины – 7.

В первом матче в Казахстане Франция одержала победу со счетом 2:0. Французам, чтобы досрочно выйти на мундиаль, нужно выигрывать у сборной Казахстана на своем поле.

Французы уже практически решили свою задачу выхода на чемпионат мира. И, я думаю, что будут эксперименты с составом. Но даже второй и третий состав Франции сильнее Казахстана. Французы уверенно обыграют сборную Казахстана», - сказал Бартулович.

Матч Франция – Казахстан состоится 13-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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