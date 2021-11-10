Франция – Казахстан. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Франция – Казахстан.

«В группе D отбора чемпионата мира Франция с 12 очками лидирует. Казахстан с 3 баллами находится на пятой позиции. У второй Украины 9 баллов, у третьей Финляндии – 8, у четвертой Боснии и Герцеговины – 7.

В первом матче в Казахстане Франция одержала победу со счетом 2:0. Французам, чтобы досрочно выйти на мундиаль, нужно выигрывать у сборной Казахстана на своем поле.

Французы уже практически решили свою задачу выхода на чемпионат мира. И, я думаю, что будут эксперименты с составом. Но даже второй и третий состав Франции сильнее Казахстана. Французы уверенно обыграют сборную Казахстана», - сказал Бартулович.

Матч Франция – Казахстан состоится 13-го ноября. Начало встречи в 21:45.