Андрей ВОРОБЕЙ: «С Болгарией экспериментов не будет. Уже не то время»

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от ближайших поединков «сине-желтых» с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.

«Матч с Болгарией для Украины будет подготовкой к самой ключевой игре на данный момент. От матча с боснийцами многое зависит. Хотя, конечно, важно, как боснийцы сыграют с финнами. Но нам игру с Боснией нужно обязательно выиграть. По-другому никак.

А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае, экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты», — сказал Воробей.

Товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе в четверг, 11 ноября. Начало встречи в 19:30. Поединок отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.