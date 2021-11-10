Андрей ВОРОБЕЙ: «С Болгарией экспериментов не будет. Уже не то время»

Все силы сборная Украины направит на подготовку к матчу против Боснии и Герцеговины, уверен эксперт

  • 10.11.2021 18:49
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Андрей ВОРОБЕЙ: «С Болгарией экспериментов не будет. Уже не то время»
© УАФ

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от ближайших поединков «сине-желтых» с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.

«Матч с Болгарией для Украины будет подготовкой к самой ключевой игре на данный момент. От матча с боснийцами многое зависит. Хотя, конечно, важно, как боснийцы сыграют с финнами. Но нам игру с Боснией нужно обязательно выиграть. По-другому никак.

А в поединке с болгарами тренерский штаб не будет экспериментировать с составом. Это будет непосредственная подготовка к матчу с боснийцами. В матче с болгарами будет наигрывание каких-то тактических задумок. В любом случае, экспериментов не будет. Уже не то время, чтобы делать эксперименты», — сказал Воробей.

Товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе в четверг, 11 ноября. Начало встречи в 19:30. Поединок отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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