Футболист Мариуполя получил вызов в сборную Северной Македонии

Полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. В рамках квалификации на ЧМ-2022 сборная Северной Македонии проведет два матча со сборной Армении — 11 и 14 ноября.
За два тура до финиша Северная Македония делит третье-четвертое места с Арменией. В активе двух сборных по 12 очков. У Румынии 13 баллов, у Германии — 21.
Источник — ФК Мариуполь
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