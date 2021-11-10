Футболист Мариуполя получил вызов в сборную Северной Македонии

Полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. В рамках квалификации на ЧМ-2022 сборная Северной Македонии проведет два матча со сборной Армении — 11 и 14 ноября.

За два тура до финиша Северная Македония делит третье-четвертое места с Арменией. В активе двух сборных по 12 очков. У Румынии 13 баллов, у Германии — 21.