Футболист Мариуполя получил вызов в сборную Северной Македонии

Стефан Спировски сможет сыграть с Арменией в отборе на ЧМ-2022

  • 10.11.2021 17:58
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Футболист Мариуполя получил вызов в сборную Северной Македонии
© ФК Мариуполь. Стефан Спировски (справа)

Полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски получил вызов в национальную сборную Северной Македонии. В рамках квалификации на ЧМ-2022 сборная Северной Македонии проведет два матча со сборной Армении — 11 и 14 ноября.

За два тура до финиша Северная Македония делит третье-четвертое места с Арменией. В активе двух сборных по 12 очков. У Румынии 13 баллов, у Германии — 21.

Источник — ФК Мариуполь

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