Босния и Герцеговина — Финляндия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022

  • 10.11.2021 17:51
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Босния и Герцеговина — Финляндия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина – Финляндия.

«Играют команды из группы D, в которой также находится сборная Украины. Босния и Герцеговина с 7 очками идет четвертой в группе D квалификации мундиаля. Финляндия с 8 баллами находится на третьей позиции. Украина с 9 баллами расположилась на второй строчке.

Четыре раза играли между собой Босния и Финляндия. Дважды победили боснийцы. Еще по разу выиграли финны и команды сыграли вничью. В первом поединка отбора чемпионата мира в Хельсинки встреча завершилась в голевую ничью 2:2.

Это будет очень интересная игра группы, в которой находится сборная Украины. Я думаю, что Босния дома может обыграть финнов. Я поставлю на победу боснийцев над Финляндией», — сказал Бартулович.

Матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится 13-го ноября. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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