ФОТО. Сборная футболистов, никогда не игравших за свои национальные команды

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, никогда не выступавших за свои национальные команды.

Самым дорогим игроком символической сборной стал 23-летний атакующий полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку, который оценивается в €47 миллионов. В активе футболиста есть только 6 матчей за сборную Франции U-21.

Примечательно, что шесть из одиннадцати игроков символической сборной — французы.