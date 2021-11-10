ФОТО. Сборная футболистов, никогда не игравших за свои национальные команды

Дорогим игрокам не всегда находится место в сборных

  • 10.11.2021 17:35
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ФОТО. Сборная футболистов, никогда не игравших за свои национальные команды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов, никогда не выступавших за свои национальные команды.

Самым дорогим игроком символической сборной стал 23-летний атакующий полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку, который оценивается в €47 миллионов. В активе футболиста есть только 6 матчей за сборную Франции U-21.

Примечательно, что шесть из одиннадцати игроков символической сборной — французы.

Источник — Transfermarkt

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