Северная Македония U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч отбора Евро-2023 (U21) Северная Македония – Украина.

«В группе Н отбора чемпионата Европы Северная Македония с 5 очками идет на четвертом месте. Сборная Украины с 9 баллами находится на второй позиции, отставая от первой Франции на одно очко.

Ранее украинская сборная победила в матчах с Фарерами (1:0), Арменией (2:1) и Сербией (0:1). Также Украина проиграла Франции со счетом 0:5. Северная Македония сыграла 0:0 с Сербией, 1:1 с Фарерами, проиграла Франции (0:3) и победила Армению (2:1).

Мы, конечно, надеемся на положительный результат в матче с Северной Македонией. Но с этой сборной сложно играть тем более на ее поле. Сложно будет. Но, конечно, если наши ребята возьмут три очка, то они сделают весомую заявку на то, чтобы побороться за первое место в группе с французами. Если говорить откровенно, победа даст хорошие шансы занять хотя бы второе место, которое дает какую-то возможность побороться за выход на Евро.

У молодежной сборной Украины собралось хорошее поколение молодых ребят. Это Мудрик, Судаков и другие. Хорошие ребята собрались в сборной. Есть лидеры. Надеюсь, на положительный результат. Думаю, что выиграет сборная Украины», - сказал Нагорняк.

Матч Северная Македония U21 – Украина U21 состоится 11-го ноября. Начало встречи в 14:00.