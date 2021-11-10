Украина — Болгария. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от товарищеского поединка национальных команд

  • 10.11.2021 17:23
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Украина — Болгария. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© УАФ

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Украина — Болгария.

«Сборная Украины борется за попадание на чемпионат мира через плей-офф. Для украинской команды самый важный матч будет на выезде с Боснией и Герцеговиной 16-го ноября. Болгария уже не имеет шансов пробиться на мундиаль. Болгары на данный момент идут третьими в группе С. Отборочный цикл они будут завершать выездной встречей со Швейцарией 15-го ноября.

В своей истории пять раз встречались на поле сборная Украины и сборная Болгарии. Украинцы ни разу не уступили болгарам при трех победах и двух ничьих. Интересно, что все эти встречи также были товарищеские. После ничейных поединков 1:1 Украина побеждала Болгарию, не пропуская мячей в свои ворота (1:0, 3:0, 1:0).

Я думаю, что Украина без проблем обыграет болгар в Одессе на домашнем поле и будет спокойно готовиться к важнейшей игре с Боснией», — сказал Бартулович.

Матч Украина — Болгария состоится 11-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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